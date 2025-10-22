Destici: Kıbrıs'ta Seçilenler Türkiye ile Uyumlu Olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Bu onun için bir sorumluluktur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçim sonuçlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyen Destici, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Mustafa Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduğunu, nasıl Türkiye'de milli irade savunuluyorsa Kıbrıs'ta da aynı şeyi savunduklarını belirtti.

KKTC'nin, Türkiye'deki gibi bir sistemle değil, parlamenter bir sistemle yönetildiğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının Kıbrıs'la ilgili en önemli görevi nedir? Kıbrıs'la ilgili dış müzakereleri yürütme yetkisi de ona verilmiştir. Önemli kılan en önemli görevi budur. Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçim akşamı yaptığı açıklamada, bütün bu görüşmelerde Türkiye'yle istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açık bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla da İnşallah bu açıklamasına uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı yapmasını bekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir. Ankara'daki, Sivas'taki neyse oradakiler de odur."

Kıbrıs'ın bağımsız olarak yola devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin garantörlük hakları elbette ki devam edecektir. Bundan vazgeçileceğini ya da bunun sona ereceğini hiç kimse aklından geçirmesin. Böyle bir ihtimal yüzde 1 dahi değildir. Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Bu onun için bir sorumluluktur. Ne için? Hem Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı, en önemlisi de güvenliği için hem de Türkiye'nin ve bütün Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için bu bir zorunluluktur. Tercih meselesi değildir."

Bir hafta önce Mısır'da ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması imzalandığını anımsatan Destici, anlaşmadan birkaç gün sonra İsrail'in Gazze'de tekrar katliamlara başladığını ve ateşkesten sonra 100'ün üstünde insanın katledildiğini söyledi.

Bütün Orta Doğu ülkelerinin, İsrail'in tehdidi altında olduğunu belirten Destici, buna karşı İslam İşbirliği Teşkilatının acilen toplanarak bir direniş göstermesi gerektiğini ifade etti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Destici, "İki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi, iki sanık da beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz. Bu beraat kararlarına itirazın mutlaka değerlendirilerek onların da hak ettiği cezaları almasını bekliyoruz." diye konuştu.