Haberler

Destici: Kıbrıs'ta Seçilenler Türkiye ile Uyumlu Olmalı

Destici: Kıbrıs'ta Seçilenler Türkiye ile Uyumlu Olmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim sonuçlarını değerlendirerek, seçilen Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile hükümetiyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduklarını belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Bu onun için bir sorumluluktur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçim sonuçlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyen Destici, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Mustafa Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduğunu, nasıl Türkiye'de milli irade savunuluyorsa Kıbrıs'ta da aynı şeyi savunduklarını belirtti.

KKTC'nin, Türkiye'deki gibi bir sistemle değil, parlamenter bir sistemle yönetildiğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının Kıbrıs'la ilgili en önemli görevi nedir? Kıbrıs'la ilgili dış müzakereleri yürütme yetkisi de ona verilmiştir. Önemli kılan en önemli görevi budur. Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçim akşamı yaptığı açıklamada, bütün bu görüşmelerde Türkiye'yle istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açık bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla da İnşallah bu açıklamasına uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı yapmasını bekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir. Ankara'daki, Sivas'taki neyse oradakiler de odur."

Kıbrıs'ın bağımsız olarak yola devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin garantörlük hakları elbette ki devam edecektir. Bundan vazgeçileceğini ya da bunun sona ereceğini hiç kimse aklından geçirmesin. Böyle bir ihtimal yüzde 1 dahi değildir. Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Bu onun için bir sorumluluktur. Ne için? Hem Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı, en önemlisi de güvenliği için hem de Türkiye'nin ve bütün Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için bu bir zorunluluktur. Tercih meselesi değildir."

Bir hafta önce Mısır'da ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması imzalandığını anımsatan Destici, anlaşmadan birkaç gün sonra İsrail'in Gazze'de tekrar katliamlara başladığını ve ateşkesten sonra 100'ün üstünde insanın katledildiğini söyledi.

Bütün Orta Doğu ülkelerinin, İsrail'in tehdidi altında olduğunu belirten Destici, buna karşı İslam İşbirliği Teşkilatının acilen toplanarak bir direniş göstermesi gerektiğini ifade etti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Destici, "İki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi, iki sanık da beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz. Bu beraat kararlarına itirazın mutlaka değerlendirilerek onların da hak ettiği cezaları almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen'in yaptıklarını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.