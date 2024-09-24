Üye Girişi
Haberler

Depremzedelere Yönelik Yardım Satışı Operasyonu: 4 Tutuklama

Depremzedelere Yönelik Yardım Satışı Operasyonu: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeler için gönderilen yardımları satan 8 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Kaymakamlık, operasyonda 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Barınma merkezinde yapılan ihbarda, yardım malzemelerinin satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında merkez sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiği belirtildi.

?Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde meydana geldi. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazın açıklama yaptı. Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezinden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde duyumlar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon TL olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Kaymakamlık Güvenlik Türkoğlu 3-sayfa Güncel Deprem Hukuk

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid Alaves maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Walsall Leicester City maçı CANLI izle! Walsall Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Chelsea Barrow maçı CANLI izle! Chelsea Barrow maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Como maçı CANLI izle! Atalanta Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI izle! Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });