Depremzedelere Yönelik Yardım Satışı Operasyonu: 4 Tutuklama
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeler için gönderilen yardımları satan 8 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Kaymakamlık, operasyonda 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Barınma merkezinde yapılan ihbarda, yardım malzemelerinin satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında merkez sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiği belirtildi.
?Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde meydana geldi. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazın açıklama yaptı. Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezinden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde duyumlar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon TL olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."