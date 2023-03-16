Depremzedeler nasıl oy kullanacak? 17 Mart gün sonuna kadar adres beyanı yapmayan sandığa gidemeyecek

Türkiye seçime doğru giderken, depremzedelerin nasıl oy kullanacağı merak edilen konuların başında geliyor. Depremzedelerin 14 Mayıs'ta vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesi 17 Mart saat 23.59'a kadar adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. Peki depremzedeler adres değişikliği bildirimini nasıl yapacak ve nasıl oy kullanacak? İşte sürece dair tüm merak edilenler.

Depremin ardından barınma yerleri değişen değremzedelerin adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, depremzedeler için adres değişikliği bildiriminin nasıl ve ne zamana kadar yapılacağı belirtildi. Öte yandan ikameti deprem bölgesinde olan fakat başka şehirlerde okuyan öğrencilerinde nasıl oy kullanacakları, YSK tarafından açıklandı.

DEPREMZEDELERİN ADRES BEYANI İÇİN SON 2 GÜN

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirmişti. Buna göre; Deprem bölgesinde ikamet eden ve taşınmak zorunda kalan seçmenler, seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimlerini 2 gün içinde yani 17 Mart saat 23.59'a kadar yapabilir.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır."

DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem bölgesinde adresi bulunan öğrencilerin, yerleşim yerlerinin tamamen harap olması nedeniyle bölgeye giderek oy kullanmaları mümkün olmayabilir. Bu durumda olanların, yani öğrencilerin, öğrenci olduklarını dair belge alarak, nüfus müdürlüğüne gitmeleri, alacakları belgeyi de ilçe seçim kuruluna götürmeleri gerekiyor.

Düzenlemenin tam hali şöyle:

"Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler."

DEPREMZEDELER İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; asrın afetinin ardından evlerinden taşınmak zorunda kalan depremzede vatandaşlarımızın, oy kullanabilmeleri için taşındıkları diğer il veya ilçelerin yanı sıra aynı il veya ilçe içinde de olsa yurt, otel, pansiyon, konteyner, çadır, huzurevi gibi geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu.

Yeni adres beyanlarının 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabileceği vurgulandı. 18 Mart 2023'ten itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılabilecek.