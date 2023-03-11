Depremzede kadının isteği yürek dağladı! Başını önüne eğen Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemedi

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde geceyi çadırda geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşlı bir kadının söyledikleri yürekleri dağladı. Evlerinin yıkıldığını, kap hastası olduğunu söyleyen depremzede kadın, İstanbul'a giden torunlarının telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı Kılıçdaroğlu'na vererek, "Onlara sahip çık. Onlar senin torunların. İstanbul'dalar. Ben öyle kaldım, onlar öyle kaldı" dedi. Kılıçdaroğlu, yaşlı kadından aldığı kağıdı ceketinin cebine koydu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ağır hasar verdiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gitti. Geceyi çadırda geçiren Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

ATEŞ BAŞINDA HÜZÜNLENDİREN DİYALOG

Kılıçdaroğlu, sabahın ilk saatlerinde ateş başında kalp hastası Ayşe isimli yaşlı bir kadının sorunlarını dinledi. Yaşlı kadının Kılıçdaroğlu'na söyledikleri yürekleri dağladı.

"BİR HAFTA, BİR ÇORAPLA GEZİYORDUM"

Evlerinin yıkıldığını söyleyen depremzede kadın, "Bir hafta, bir çorapla geziyordum. Çok çektik. Hastayım. Antibiyotik ilaç içiyorum. Kalp rahatsızlığım var. Yıkımcılar da gelmiş, hiç haber vermeden her şeyi yıkmış gitmiş. Şimdi sokakta kaldık. Elde avuçta bir şey yok. Torunlar da orada. Zaten, elde avuçta bir şey yok. Hiçbir şeyleri yok. Enkaz altında çantam çıkmıştı." dedi.

"ONLAR SENİN TORUNLARIN, ONLARA SAHİP ÇIK"

Torunlarının İstanbul'a gittiğini söyleyen yaşlı kadın, "Ev, tam hasarlı. İçi hep gitmiş. Çocukların evi. Ellemedik. Mallar da gitti, ev de gitti, her şey gitti, kül oldu. Diyeceğim işte torunlarım. Onlar senindir. Onlara sahip çık. onlar senin torunların. İstanbul'dalar.Ben öyle kaldım, onlar öyle kaldı" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yaşlı kadının uzattığı, torunların telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı alarak ceketinin cebine koydu.