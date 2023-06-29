Depremzede çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesindeki depremzede çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Malatyalı iş insanı Ali Güneş, 200 bin oyuncağı konteyner kentte Kurban Bayramı'nı geçiren çocuklara dağıttı.

Nadir Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çocuklara oyuncak dağıtan Güneş, gazetecilere zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bir Darendeli olarak depremin ilk gününden beri sahada yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Burada birçok farklı alanda yardımlarımız devam ediyor. Yaraların sarılıp vatandaşlarımız devletimizin yapımına başladığı konutlara yerleşene kadar onları bayram gününde yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Depremden etkilenen çocukların bu travmayı atlatmaları için özellikle gayret gösterdiklerini dile getiren Güneş, "Depremden etkilenen çocuklarımızı bir nebze olsun tebessüm ettirmek ve depremin etkisinden kurtarmak için onlara kıyafet ve oyuncak hediye ettik. Bayramı bu güzel yavrularımızla birlikte geçirmek gerçekten çok güzel. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Aileler ve çocuklarsa Güneş'e teşekkür ederek iyi bayramlar diledi.