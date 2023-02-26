DEPREMİN YAŞANDIĞI MALATYA'YI, SOKAK IŞIKLARI AYDINLATTI
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 il içerisinde yer alan Malatya'nın bir bölümünde kimsenin oturmadığı evlerin bulunduğu bölgeyi sadece sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde apartmanlarda azı sayıda ışıkların yanması dikkati çekti.
Asrın depreminde etkilenen 11 il içerisinde bulunan Malatya'da 1500'ün üzerinde ev yıkılırken, binlerce evde de hasar oluştu. Malatyalıların bir kısmı çadır kentlerde yaşamaya başladı.
FARKLI KENTLERE GÖÇ ETTİLER
Bazı vatandaşlar köy ya da kırsal bölgelerde bir veya 2 katlı evlerde oturan yakınlarının yanlarına sığındı. Malatyalıların büyük bölümü ise farklı kentlere göç etti.
KENTİ SOKAK LAMBALARI AYDINLATTI
Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kente havadan çekilen görüntülerde kenti sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kentte apartmanlardan ise az sayıda ışık yayıldığı dikkati çekti.