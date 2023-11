DEPREMİN VURDUĞU İSLAHİYE'DE UMUT EVİ AÇILDI

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve P&G markaları tarafından hazırlanan Umut Evi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Memurkent Konteyner Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verecek olan kompleksin açılış töreni, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Betil, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, kamu yetkilileri ile milli olimpik sporculardan; milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu, milli judocumuz Bilal Çiloğlu, milli pentatletimiz İlke Özyüksel ve annesi Gülcan Özyüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin sunuşunu milli basketbolcu, televizyon sunucusu, spor yöneticisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Şükran Albayrak üstlendi.

P&G Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanılan deprem felaketinin ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği yardımları kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı Umut Evi Projesi'ni, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Üç ayrı başlıkta hizmet sunan Umut Evi projesinde; çocuk ve gençlerin sosyal faaliyetlerini ve eğitimlerini desteklemek üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile kurulan Destek Merkezi ve spor eğitimi almalarına olanak sağlayan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle hayata geçen Spor Okulu yer alıyor. Bunların yanı sıra ağız bakım ünitesi, bebek bakım odası ve kütüphane hizmeti de yine Umut Evi projesi kapsamında sunuluyor.

TURNAOĞLU: BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 10 ay geçse de bölgenin yaralarını sarmak için desteklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, 'Birlikte İyileşeceğiz söylemiyle bir taraftan markalarımızla ihtiyaçları daimi olarak karşılamaya diğer taraftan sosyal hayata can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık' dedi.

Umut Evi kapsamında hayata geçen Spor Okulu'nda çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde basketbol, voleybol, futbol ve atletizm gibi eğitimlerine başlamış durumda. Gençlik Destek Merkezi'nde ise çeşitli etkinlik, atölye ve eğitimlerle çocuk ve gençlerin rehabilitasyonlarına katkı sağlanıyor.

DESTEKLER KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELİYOR

Depremin üzerinden 10 ay geçse de bölgenin yaralarını sarmak için desteklerin devam etmesi gerektiğini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 'Yaralarımızı sarmak adına dayanışma içinde daha iyisini yapabilmek için buradayız' diyerek İslahiye'de hayata geçirdikleri kompleks ile depremden etkilenenler için spordan eğitime, hijyen ihtiyacının karşılanmasından psikososyal desteğe her alanda yardım sunacaklarını ifade etti. Amaçlarının yıkımın etkilerini daha kalıcı ve sürdürebilir çözümlerle 'iyileştirebilmek' olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, 'Depremin ilk gününden itibaren hem kendi iç organizasyonumuzda hem de iş birliği yaptığımız kurumlarla, el ele vererek yardımlarımızı etkin bir şekilde ihtiyaç bölgesine ulaştırmaya çalıştık. Yetkinliklerimiz ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda tüm markalarımızla bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye odaklandık. Ürünlerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, onların günlük bakım gereksinimlerini karşılamaları konusunda desteklerimize devam ediyoruz. Ama biz biliyoruz ki gerçek anlamda tekrar ayağa kalkabilmek için çok uzun ve pek de kolay olmayan bir süreç var önümüzde. İşte bu nedenle, üstlendiğimiz kurumsal vatandaşlık görevi ile bir taraftan ihtiyaçları daimi olarak karşılamaya diğer taraftan sosyal hayata da can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık. Birlikte İyileşeceğiz söylemiyle bir taraftan markalarımızla ihtiyaçları daimi olarak karşılamaya diğer taraftan sosyal hayata can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık' dedi.

ERDENER: SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DEPREM BÖLGESİNE TAŞIMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, 'TMOK, yıllardır ülkemizin birçok kentinde hayata geçirdiği spor okulları ile on binlerce çocuğu spora teşvik etmiş, sporla büyümeleri ve spor bilinci ve kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Bugün ise güç birliği yaparak, depremden etkilenen çocuk ve gençlerimizin yanlarında oluyor. İslahiye'de yaşayan çocuk ve gençlerimiz haftada 2 gün antrenörlerimizle buluşturuyoruz. Çocuklar; atletizm, voleybol, basketbol, hentbol ve futbol branşlarında eğitim alıp hem sosyalleşip hem isterlerse spor kariyerlerine yön verebilecekler. Sporun iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşımaktan çok mutluyuz' diye konuştu.

BETİL: DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK FARKLI VE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Destek Merkezlerini deprem bölgesinde yıkımın en fazla olduğu 5 ilde de hayata geçirdiklerini anlatan Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Betil ise, 'Umut Evi Projesi, Destek Merkezi'ni bir adım ileriye taşıyarak Spor Okulu ve kişisel ihtiyaçlara yönelik bakım konteynerleriyle de birleştirdi, deprem bölgesinde çok farklı ve kapsamlı bir çalışmaya imza atmış oldu.' dedi. Bölgede çok yoğun çalışan bir STK olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın iyileşme sürecinde fiziksel koşullarının iyileştirilmesi kadar sosyal ve kişisel bakım ihtiyaçlarının da önemine dikkat çeken Betil, 'TOG olarak bu projenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

ÇAKIROĞLU: BU PROJEDE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise 'Sporun iyileştirici gücü, benim boks sporuna başlama hikayemdeki belki de en önemli ayrıntı. 2009 yılında kardeşimin kolu kırılmış ve ardından zor bir ameliyat geçirmişti. Kardeşimin iyileşmesine destek olmak için başladığım spor, hayatımı tamamen değiştirdi. Sporla tanışan her çocuğun hayatında çok büyük olumlu değişimler olduğuna yürekten inanıyorum. Fiziksel ve zihinsel olduğu kadar ruhsal gelişimi de destekleyen spor, çocukların özgüvenlerini güçlendirerek, hayata daha güçlü ve umutla tutunmalarını da sağlıyor. Bugün burada hayata geçirilen bu anlamlı proje sayesinde depremden etkilenen çocuk ve gençlerimizin de sporla iyileşmelerine katkı verdiğimiz için çok mutlu ve gururluyum' diye konuştu

UMUT EVİ HAKKINDA

Haftanın beş günü ücretsiz ağız bakım hizmeti sunan ağız bakım ünitesi, annelerin bebeklerini emzirebileceği ve altlarını değiştirebileceği bebek bakım odası ve çocukların ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği kütüphane hizmeti sunan 'Umut Evi' ile bölgede yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan P&G Türkiye, TOG ve TMOK ortaklığıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde projeyi başlattı. Üstlendiği olimpiyat sponsorluğunun bir açılımı olarak Paris 2024 yolunda deprem bölgesinde Spor Okulu açacağını haziran ayında duyuran P&G, İslahiye Memurkent Konteyner Kenti'ndeki çocukların ve gençlerin sporla iyileşmesine katkı sağlayacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile kurulan Spor Okulu'nda 6-16 yaş arası çocuk ve gençler antrenörler eşliğinde voleybol, futbol, hentbol ve basketbol gibi ana branşlarında eğitim alabilecek. Kompleks kapsamında Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen Gençlik Destek Merkezi'nde ise haftanın 7 günü depremden etkilenen çocukların ve gençlerin rehabilitasyonuna yönelik farklı başlıklarda atölyeler, kültür- sanat eğitimleri, okul destek çalışmaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.