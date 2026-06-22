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Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı
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Bayrampaşa'daki bir özel anaokulunda çalışan A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltına alınan şüphelinin, çocuklara uyku saatlerinde ve yemekhanede şiddet uyguladığı öne sürüldü.

İstanbul Bayrampaşa'da bir özel anaokulunda çalışan kadının çocuklara şiddet uyguladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ANAOKULUNDA ŞİDDET İDDİASI

Bayrampaşa'da bulunan yabancı bir özel anaokulunda yaşanan olay, velilerin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre anaokulunda çalışan A.B. isimli kadın, öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurdu. Olayın 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde meydana geldiği öğrenildi.

YEMEKHANEDE DE KÖTÜ DAVRANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre A.B.'nin yalnızca uyku saatlerinde değil, yemekhanede bulundukları sırada da çocuklara kötü davrandığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde A.B.'nin elindeki çubukla çocuklara vurduğu anların yer aldığı belirtildi. Elde edilen görüntülerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya delil olarak eklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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