Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosunu şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe'de kaleci mevkisindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Ederson, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin olmak üzere toplam 5 kaleci bulunuyor. Teknik heyetin bu bölgede yaşanan kalabalık nedeniyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

LİVAKOVİC İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Ayrılığa en yakın isimlerden birinin Dominik Livakovic olduğu belirtiliyor. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli file bekçisinin, turnuva sonrasında geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade ediliyor.

İRFAN CAN'A VEDA HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü. Sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLIYOR

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Kaleci rotasyonunda yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yönetimin, gelecek tekliflere göre son kararını vereceği ve kadro yapılanmasını buna göre şekillendireceği ifade ediliyor.