Mısır'da milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti büyük sevinçle kutlandı

Mısır'da, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmesi ve G Grubu'nda liderliğe yükselmesi ülke genelinde büyük sevinçle karşılandı.

Ülkenin farklı kentlerinde sabahın erken saatlerinde sokaklar, kafeler ve spor kulüpleri taraftarların kutlamalarına sahne oldu. Maçın Kahire saatiyle sabaha karşı oynanmasına rağmen taraftarların karşılaşmayı yoğun şekilde takip ettiği görüldü.

Mısır genelinde 27 vilayette kutlamalar düzenlendi, spor kulüpleri ve kafeler taraftarlarla doldu, sosyal medyada ise galibiyete ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu sonuçla Mısır, 4 puanla grubunda liderliğe yükselirken, İran ve Belçika ikişer puanda kaldı, Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Mısır Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında Belçika ile 1-1, Yeni Zelanda ise İran ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mısır, gruptaki son maçında İran ile karşılaşacak.

"Her zaman Mısır halkını mutlu etmeyi hayal ettim"

Mısır Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Her zaman Mısır halkını mutlu etmeyi hayal ettim. İkinci yarıda bilinen seviyemize döndük ve 3 golün ötesinde de kazanabilirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de milli takımı ve taraftarları tebrik ederek, "Bu galibiyet Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferidir ve milletimizin azmini yansıtmaktadır. Bu sonuç, güven ve kararlılıkla yolumuza devam etmek için umut verici bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Mısır Milli Takımı daha önce Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Yeni Zelanda ise İran ile 2-2 berabere kalmış, Belçika ile İran arasındaki ikinci maç 0-0 sona ermişti.

Mısır, İran karşısında alacağı beraberlikle 5 puana ulaşarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyebilecek. Galibiyet halinde ise grubu lider tamamlayacak.

Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Gazze'de Filistinliler, Mısır'ın Dünya Kupası grubunu lider tamamlamasını kutladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yol açtığı ağır insani koşullara rağmen, Mısır Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nu lider tamamlamasını kutladı.

Gazze'de onlarca genç, yıkılmış evlerin enkazları arasında kurulan büyük bir ekranda karşılaşmayı takip etti.

Maçın ardından Mısır'ın galibiyetiyle birlikte bölgede sevinç gösterileri düzenlendi.

Kutlamalara katılan Filistinliler, Mısır bayrakları taşıyarak "Yaşasın Mısır" sloganları attı, düdükler çaldı ve "Firavunlar" lakaplı Mısır Milli Takımı'nın grup liderliğine yükselmesinin sevincini paylaştı.

Filistinli aktivist Mahmud Zuaytir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey Mısır, Gazze'nin tamamı seni seviyor. Tebrikler Mısır. Sen sevinirken Gazze'yi de sevindir." ifadelerini kullandı.

Zuaytir, paylaşımına Mısır bayrağıyla kutlama yaptığı bir videoyu da ekledi.

Bir diğer Filistinli aktivist Mahmud Ekrem ise paylaşımında, "Gazze, Mısır'ı tebrik ediyor. Enkazın ve acının içinden, halkımızın sevincini paylaşacak kadar kalbimizde hala yer var. Bugün Mısır Milli Takımı'nın galibiyeti, sevgi, kardeşlik ve ortak tarih bağlarıyla birbirine bağlı iki halkın ortak sevincidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivist Yasemin el-Hur da sosyal medya paylaşımında, "Ey Mısır, Gazze'nin tamamı seni seviyor. Tebrikler dünyanın annesi Mısır. Sevin ve Gazze'yi de sevindir. Çünkü kalpleri birleştiren sevinç daha güzeldir." ifadelerine yer verdi.