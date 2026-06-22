Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 80. dakikasında Kai Havertz ile girdiği ikili mücadele sonrası sol üst baldırından sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. Singo, yaşadığı ağrı nedeniyle kendisini yere bırakırken yerine Guela Doue dahil oldu.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu netleşti. İddialara göre Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme hem Fildişi Sahili cephesinde hem de Galatasaray'da büyük üzüntü yarattı.

TRANSFER PLANI DARBE ALDI

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer döneminde yüksek bonservis geliri beklediği isimlerin başında Wilfried Singo geliyordu. Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız savunmacının, sakatlığı nedeniyle olası transfer sürecinin de sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE SAKATLIKLAR YAŞADI

Monaco'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Singo, kariyerinde son dönemde sık sık sakatlık problemleri yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcu daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 94 gün sahalardan uzak kalırken, 23 resmi maçta takımını yalnız bırakmıştı.

OKAN BURUK'U DÜŞÜNDÜREN GELİŞME

Yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin, Singo'nun yokluğunda savunma hattı için alternatif planlar üzerinde çalışabileceği konuşuluyor. Yıldız futbolcunun tedavi süreci ve sahalara dönüş tarihi yakından takip edilecek.