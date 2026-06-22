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"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı Haber Videosunu İzle
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
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Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat Aydoğan hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan soruşturma başlattı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; “denetim yaptığı” anlara ait görüntüleri sosyal medyaya yansıyan şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. 

ADLİ SİCİL KAYDI ÇIKTI

Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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