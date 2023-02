Depremin Ardından Antakya'da Tarihi Binalar da Yıkıldı… Mahalle Muhtarı Yavrun: "Bırakıp Gidemem Her Şeyim Burada, Dünyamız Aşağıda"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri Antakya. Birçok yapıyla beraber Hatay Meclis Binası olarak bilinen tarihi bina da deprem sonrası yıkıldı. Depremden kendi çabasıyla enkazdan çıkan Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Rafet Yavrun, “Çıkaramadığımız cesetler var. Ulaşamadığımız insanlar, giremediğimiz evler var. Mahalle yok olmuş durumda, olsun… Bırakıp gidemem. Anılarım burada, yaşamım burada. Çocukluğum, annem, babam her şeyim burada. Hayvanlarımız aşağıda. Dünyamız aşağıda. Her şeyimiz aşağıda” dedi.