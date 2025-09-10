Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye'nin Dostluğu Belgeseli Ankara'da Gösterildi

"Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye'nin Dostluğu" belgeseli, Ankara'da izleyicisiyle buluştu.

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu işbirliğinde hazırlanan, yönetmenliğini Coşkun Aral'ın üstlendiği belgeselin Ankara'daki ilk gösterimi, ve Sahne Panora'da gerçekleştirildi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aral, bugüne kadar yüzlerce belgesel yaptığını, fakat bu çalışmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Çeyrek asır önce Türkiye ve Tayvan'da şiddetli depremlerin yaşandığını belirten Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"17 Ağustos'ta yaşanan depremde dünyaya adını duyuran AKUT, 21 Eylül'deki depremde direkt olarak Tayvan'a hareket ediyor. Daha önce girilip de insan kurtarılamayan bir mekandan insan kurtarıyorlar. Tayvanlı dostlarımız bunu hiç unutmuyor. Ardından çeyrek asır sonra Tayvan hükümeti, halkın birebir topladığı yardımları en kısa zamanda bizim ülkemize ulaştırıp yaralarımızın sarılmasında örnek bir dayanışma gösterdiler."

Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinde 1999 yılında yaşanan depremde Türkiye'nin kendilerine sağladığı desteğe, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasındaki yardımlarla karşılık verdiklerini kaydetti.

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak da belgeseli, depremlerden etkilenen Türkiye ile Tayvan arasındaki dostluk hikayesini ve depremlerle ilgili yapılabilecek çalışmaları göstermek amacıyla hazırladıklarını anlattı.

Daha sonra "Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye'nin Dostluğu" belgeseli izleyicinin beğenisine sunuldu.