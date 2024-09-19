Kahramanmaraş'ta Deprem Alanında Tarihi Tünel Keşfedildi

Depremde yıkılan yerlere temel atma sırasında tarihi tünel bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların bulunduğu alanlarda temel atma işlemi yapan ekipler, binanın altında tarihi tünel bulundu.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayabaşı Mahallesinde depremde ağır hasar alan ve yıkılan binaların bulunduğu alanlarda yıkım ekipleri temel atma işlemi gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Şehit İlbey Caddesindeki yer alan binanın temel atma işlemini gerçekleştiren ekipler, tarihi su tüneli buldu.

"Biz bir hortum zannettik, tarihi bir şeymiş"

Bölgede çalışan işçi Ethem Reşit, "Kazı yaparken temelin üstünü açarken böyle bir şeye denk geldik. Arkadaşımız hemen üstünü açtı kontrol etti. Biz bir hortum zannettik sonra baktık ki tarihi bir şeymiş. Dereden akıyor ve yukarıya dönüş yapıyor" dedi.

"Tarihten kalma bir tünel dediler"

Sürekli yıkımlarda çalıştığını ifade eden ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen kepçe operatörü Seçkin Durmuş, "Temel sökme çalışması yaparken burası da Kahramanmaraş'ın eski tarihi yerleşim yerleri olduğu için su tüneli bulduk. İlk başta normal bir boru sandık yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, kontrollerini yaptı bu tarihten kalma bir tünel dediler. Ona göre de ilgilenmelerini yaptılar ve biz de gerekli yerlere bilgilerimizi verdik. İlk başta ummuyordum ama öyle denilince şaşırdım eski bir yapı sonuçta. Sürekli yıkımla uğraşıyoruz, ilk defa böyle bir şeye dek geldim. İlk başta biz de şaşırdık tabi, müzeye bilgilerimizi verdik onlar da araştırmalarını yapıyorlar" diye konuştu.