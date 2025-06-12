Depremde Yıkılan Apartman İçin Soruşturma İzni

Depremde Yıkılan Apartman İçin Soruşturma İzni
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Kahramanmaraş'ta Yağmur Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin dönemin belediye başkanları ve 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda başlatılan soruşturma, kamu görevlilerinin sorumluluğunu araştırıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 bloklu Yağmur Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Hayrullah Mahallesi'ndeki 2 bloklu Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak soruşturma izni istendi. İzin talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisi hakkındaki iddialarla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı. Raporun bakanlık tarafından incelenmesinin ardından dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş., ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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