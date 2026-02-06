Haberler

Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı

Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için aileler, Kahramanmaraş'taki mezarlıkta bir araya geldi. Yakınlarının kabirlerini sulayıp dua eden vatandaşlar, deprem acısını bir kez daha derinden hissetti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sibel Atıcı - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler