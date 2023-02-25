Depremde hasar gören araçlara değer kaybı ödenmeyecek

GAZİANTEP Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, "Değer kayıpları, çiftli kazalarda kusurlu olan tarafın kusursuz olan tarafa vermiş olduğu hasardaki tutarın ödendiği durumdur. Dolayısıyla burada bir kusurlu olmadığı için herhangi değer kaybı ödemesi yapılmıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 kentte de yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce bina, enkaza döndü, on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde afetzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu. Deprem sonrası çöken binaların enkazını kaldırma çalışmalarına devam edilirken, hasar gören araçlar ise ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

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