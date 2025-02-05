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Depremde Enkazdan Kurtulan Aile, Yeni Evlerini Bekliyor

Depremde Enkazdan Kurtulan Aile, Yeni Evlerini Bekliyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde enkazdan kurtulan İpek ailesi, 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında inşası süren yeni evlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Aile bireyleri, deprem sırasında yaşadıkları korkunç anları ve yeni evlerine dönme umutlarını paylaştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde kaldıkları enkazdan su borusundan kayarak kurtulan aile, "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında yapımı süren evlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı Batmazoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla 3. katta yaşayan İsa İpek (30) ile babası Mehmet Sabri (66), annesi Havva (52) ve kardeşi Hilal (14) enkaz altında kaldı.

Yaklaşık 11 saat enkazda kalan İsa İpek, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden enkazın üstüne çıktı.

Daha sonra ailesini de enkazın üzerine çıkaran İpek, yüksekte bulunan binanın enkazından aşağı inemeyince, bulduğu bir su borusunu kullandı.

Su borusundan kayarak binadan kurtulan İpek ailesi, depremlerin ardından Altınözü ilçesinde kiraladıkları evde yaşamaya başladı.

İpek ailesi, "Yerinde Dönüşüm" projesi ile inşasına başlanan yeni evlerinin bitmesini bekliyor.

"Binaların yükseldiğini görünce memnun oluyor, seviniyoruz"

İsa İpek, AA muhabirine, depremde bulundukları binanın çökmeye başlamasıyla büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Deprem sırasında uyumadığını anlatan İpek, duştan çıktığında depreme yakalandığını ve battaniyeye sarılarak odasından çıkmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bu sırada tavanın çöktüğünü ve ailesine ulaşmaya çalıştığını belirten İpek, yemek masası ve koltukları kullanarak ailesiyle oluşturduğu yaşam üçgenine girmelerinin ardından binanın tamamen üzerlerine çöktüğünü söyledi.

Enkaz altında tek düşündüğünün bir an önce ailesini kurtarmak olduğunu anlatan İpek, şöyle devam etti:

"Ufak bir pencereden çıktım. Çıktıktan sonra ailemi balkon kısmına doğru aldım. Balkonda bulunan masanın üzerine sandalye koydum ve onun üzerine çıkarak enkazın tepesine çıktım. Oraya atladıktan sonra tehlikeliydi çünkü her yer moloz yığınıydı. Odun parçasıyla demir su borusu buldum. Başka inebileceğimiz bir yer bulamadım. Apartmanda kalsaydık ölecektik, her yer çöküyordu. Kız kardeşim yüksekten korktuğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. 'Ya inersin ya da atacağım, kayacaksın başka çaremiz yok' dedim. İnersek yaralı da olsak bir yaşama şansımız vardı. Öncelikle kız kardeşimi tutabilmesi için annemi, sonra kız kardeşimi ve babamı aşağı indirdim. En son ben kayarak aşağı indim."

İpek, depremden sonra bir süre Şırnak'ta kaldıklarını ancak yapamadıklarını ve memleketleri Hatay'a geri döndüklerini dile getirdi.

Depremin ardından Hatay'da başlatılan konut inşaatlarının büyük bir hızla sürdüğünü anlatan İpek, ilgililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İpek, yerinde dönüşüm kapsamında inşasına başlanan evlerinin bitmesinin ardından yeniden mahallelerine döneceklerini söyledi.

Anne Havva İpek de bir an önce kendi evine geçmeyi beklediğini belirterek, "Binaların yükseldiğini görünce memnun oluyor, seviniyoruz. İnşallah evimize dönüp oturacağız." dedi.

Baba Mehmet Sabri İpek ise inşası devam eden evlerinin bulunduğu mahalleye sık sık geldiğini anlatarak, "Buraya geldiğimde böyle gördüğümde sevinçten duygulanıyorum. Evimize döneceğiz, komşularımıza kavuşacağız. Onlarla aile gibiydik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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