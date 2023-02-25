Depremde 68 kişiye mezar olan 3 yıllık sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yapmış

11 ili vuran depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 3 yıllık Güçlü Bahçe Sitesi de yerle bir oldu. Depreme dayanıklı diye satılan ve 2020 yılında 'altın makas' ile açılışı yapılan site 68 kişiye mezar oldu. Açılışa katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde en büyük hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de enkaz altında can verdi.

2020 YILINDA YAPILAN SİTE YERLE BİR OLDU

Depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi de yerle bir oldu. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı. Güçlü Bahçe Sitesi'nin Müteahhiti Servet Altaş'ın ise tutuklandığı iddia edildi.

68 KİŞİYE MEZAR OLAN SİTENİN AÇILIŞINA BAŞKAN SAVAŞ DA KATILDI

Depreme dayanıklı diye satılan ve 68 kişiye mezar olan site, 3 yıl önce 'altın makas' ile açıldı. Açılışa katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı.

SAVAŞ: İSTİFA EDİLECEKSE HEP BERABER EDELİM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin ardından istifa söylemlerine karşılık, "Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil." demişti.