Depremde 2 arkadaşını kaybeden Zeynep, gönüllü arama kurtarma personeli oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde kaybettiği 2 arkadaşının ölümünden etkilenen Zeynep Böke (22), yaşadığı Kayseri'de Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Yardım Derneği'ne üye olup acil durumlarda müdahale eğitimi alarak gönüllü arama kurtarma personeli oldu. Böke, "İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Bu yola çıkış amacım da zaten buydu. Bilgi edinebilmek. Şu an kendime o bilgiyi sağlayabildiğimi düşünüyorum. Bilmeyen insanları bilgilendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda tatbikatlar yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, milyonlarca kişinin hayatında derin izler bıraktı. Kayseri'de yaşayan Zeynep Böke de deprem gecesi ailesiyle birlikte sarsıntıyla uyandı. Kış şartları nedeniyle zor anlar yaşayan Böke, öğle saatlerindeki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'taki arkadaşı Hamza Şahin (17) ve Hatay'daki Arda Yılmaz'ın (18) enkaz altında kaldığını ve hayatlarını kaybettiğini öğrendi. Depremin ardından yaşadığı kaybın etkisiyle arama kurtarma konusunda araştırma yapan Böke, doğru müdahalenin nasıl yapılacağını öğrenmek için Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Yardım Derneği'ne katıldı. Aldığı eğitimler ve katıldığı tatbikatların ardından arama kurtarma çalışmalarına daha fazla ilgi duyan Böke, bu alanı meslek ve yaşamının merkezine koymaya karar verdi.

'AMACIM AFETLERDE DOĞRU MÜDAHALEYİ ÖĞRENMEKTİ'

6 Şubat depremini Kayseri'de yaşadığını aktaran Zeynep Böke, "Ailemle birlikteydim. Hepimiz gece depremin sesiyle kalktık. Daha sonra o sarsıntı hissiyle büyük bir korkuyla sokağa çıktık. Tabi ki etkilendim. Çünkü deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarım da vardı benim. Sonrasında öğlen olan depremde, tekrar yaşandığında ben orada 2 arkadaşımı kaybettim. 1'ini Hatay'da diğerini de Kahramanmaraş'ta. Ekibe de zaten bunun için geldim. Yani aslında ilk geliş amacım sadece afetlerde doğru müdahaleyi öğrenmekti. Daha sonrasında aldığım eğitimlerle, yaptığımız tatbikatlarla işin içerisine çekildim. Çünkü ufacık bir şey yaptığımda bile insanların gözünde gördüğüm o umut ve minnet yani teşekkür etme hissiyatı beni çok etkiledi. Hatta bunun üzerine eğitim de almaya başladım. Şu an tamamen yönümü arama kurtarmaya çevirdim" ifadelerini kullandı.

'BİLMEYEN İNSANLARI BİLGİLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Deprem ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemine ve insanların bilinçlenmesine dikkat çeken Böke, "Ekibim sağ olsun destek oluyor. Bu konuda eğitimlerimiz tamamlanıyor. Her şekilde bize destek sağlıyorlar. Onun haricinde kentsel arama kurtarma alanında akreditasyonumu çok şükür ekip halinde kazandık. İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Bu yola çıkış amacım da zaten buydu. Bilgi edinebilmek. Şu an kendime o bilgiyi sağlayabildiğimi düşünüyorum. Bilmeyen insanları bilgilendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda tatbikatlar yapıyoruz. Çeşitli okullara gidiyoruz. Özellikle lise öğrencilerine bu konu hakkında dersler veriyoruz" diye konuştu.

'KURULUŞ AMACIMIZ DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK'

Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Yardım Derneği Başkanı Osman Şahan (37) ise Böke'nin derneğe katıldığı günden itibaren düzenli eğitimlere dahil olduğunu ifade ederek, "Zeynep bizim derneğimize katıldığında bize, 'Afetlerle alakalı tecrübelenmek, bilgi sahibi olmak ve eğitimlenip, afetlerde doğru müdahalede bilgi sahibi olmak istiyorum' dedi. Geldiği günden bugüne de sürekli devam eden eğitimlerimizle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve benzeri kurumlardan aldığımız resmi eğitimlerle kendisini bilinçlendirdik. Bu sayede kendisinin AFAD tarafından yürütülen akreditasyonuna aldırdık ve AFAD akreditasyonunu tamamlamış oldu. Gökbörü Arama Kurtarma olarak, derneğimizin temel amaçlarından biri de kendimizi ve yanımıza gelen arkadaşlarımızı bu amaçla yetiştirip bir afet anında doğru ve etkin bir müdahale ile can kaybına sebep olmadan güzel bir şekilde müdahale edebilmeyi öğretmek. Bizim kuruluş amacımız devletimizin ve milletimizin yanında olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı