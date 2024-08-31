Deprem enkazından kurtarılan kedi sahibini bulamayınca itfaiyeciler tarafından sahiplenildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görev yapan Ufuk Akman (27), 1,5 yıldır Kahramanmaraş'ta deprem enkazından kurtardığı ve 'Maraş' ismini verdiği kedi ile yaşıyor. Akman, Tabii ki depremin etkisi var. Bir yerden, bir yere götürürken araba sallasa direkt strese giriyor. Bağırmaya falan başlıyor. Etkisi var; ama sakin bir ortamda çok uslu dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görev yapan Ufuk Akman (27) ve Mertcan Culfa (27), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan enkazdan bir kedi sesi duydu. Enkaz altında sıkışan ancak yara almayan kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak bakımları yapıldı. İki haftalık görev süreleri boyunca birçok insanın hayatını kurtaran itfaiye ekipleri, bu süreçte kedinin bakımını da ihmal etmedi. Beslenen ve bakımları yapılan kedi, bu sürede sahibine ulaşılamayınca Ankara'ya getirildi. İtfaiyecilerden Ufuk Akman, 'Maraş' ismini verdiği kediyi sahiplenerek eşi ile bakımını üstlendi. Maraş'ın, Ankara'daki yeni yuvasında dünyaya getirdiği 2 yavru da sahiplendirildi.

'KENDİNİ ENKAZIN ARASINDA ÇOK GÜZEL KORUMUŞ'

Kediyi enkazdan çıkaran itfaiyecilerden Mertcan Culfa, Depremin 3'üncü günüydü, Trabzon Bulvarı'nda enkazda dinleme çalışmaları yapıyorduk. Bir binanın enkazında dinleme çalışması yaparken, çok yakınlardan bir miyavlama sesi geldi. Normalde insan odaklı çalışıyoruz ama ses çok yakın olunca içimiz de el vermedi. Ekip arkadaşım Ufuk'la beraber, 'Hadi çıkaralım, yaşamına bir katkımız olsun' dedik. Kedimizi kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat enkazda çalıştık. Kendini enkazın arasında çok güzel korumuş. Bir saatlik çalışmanın sonucunda sağ salim kurtardık ve içimiz de rahat etti dedi.

'BİZE BİR IŞIK GİBİ OLDU'

Kediyi sahiplenen itfaiye eri Ufuk Akman ise Yaklaşık 14 gün boyunca orada görev yaptık. Görev süresinde kediyi besledik zaten. 11 gün civarı besledik, 3 gün civarı da sahibini aradık. Sonrasında dönmek zorunda kaldık. Dönerken zaten kediyi yanımda götürmeyi çok istiyordum. Getirdim ve burada beslemeye başladım. Böyle anlatıyoruz ama bunun duygusal bir yanı var. Bu kediyi bulduğumuzda insanları kurtarmaya çalışıyorduk. Kurtaramadığımız insanları görünce psikolojik olarak kötü anlamda etkileniyoruz. Bu kedi, bize o dönemde bir ışık gibi oldu. Depremden sonra yaklaşık 1,5 yıldır bende. 8 aylıktı, şu anda 2,5 yaşında olması lazım. Depremden sonra 2 yavrusu oldu ve sahiplendirdik. Şu anda onların da takibini yapıyorum zaten. Benim için güzel bir histi bu. Hala da devam eden bir his. Tabii bir can kurtarmak sonra 2 cana vesile olmak, bu bilemeyeceğiniz bir şey. Sonradan olunca tabii mutlu oluyorsunuz. Biraz da gururlu oluyorsunuz diye konuştu.

'SAHİBİ ÇIKARSA GELİP, GÖREBİLİR'

Akman, Maraş'ın önceki sahibinin ortaya çıkması durumunda ne yapacağına ilişkin, Maraş'la duygusal bir bağ kurdum zaten. Vereceğimi düşünmüyorum. Tabii geli, görebilir kediyi; vermem. Maraş'ın sağlık durumu gayet iyi. Sürekli veterinere götürüyorum, çip de taktırdım, benim üzerime. Tabii ki depremin etkisi var. Bir yerden, bir yere götürürken araba sallasa direkt strese giriyor. Bağırmaya falan başlıyor. Etkisi var; ama sakin bir ortamda çok uslu dedi.

Haber-Kamera Umutcan ÖREN-Ali Eren İĞDEANKARA,