Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerin deneyimleri, yeni kampüslerin enerji verimli, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli tasarlanması amacıyla raporlaştırılıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada, deprem bölgesindeki üniversitelerin afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde karşılaştığı sorunlar ve edindiği tecrübeler değerlendiriliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinin katkı sunduğu çalışmayla, yeni kampüs ve fakültelerin "yeşil kampüs" anlayışıyla tasarlanmasına yönelik rapor hazırlanıyor.

Çalışmada, deprem sonrası yeniden yapılanmada kullanılabilir binaların korunması, inşaat malzemelerinin yeniden değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması ve enerji tüketiminin azaltılması gibi konular ele alınıyor.

Üniversitelerin olası afetlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için enerji ve su güvenliğinin sağlanması, yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması da raporun öncelikleri arasında bulunuyor.

Deprem bölgesindeki üniversitelerin tecrübeleri raporun ana teması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Gündüz, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok üniversitenin de etkilendiğini söyledi.

Depremlerde bazı üniversitelerin fakülte binalarının yıkıldığını, bazılarının ise yeniden yapılmasına karar verildiğini belirten Gündüz, bu süreçte edinilen deneyimlerin yeni yapılaşma çalışmalarına aktarılması amacıyla çalışma başlattıklarını ifade etti.

Gündüz, depremden etkilenen şehirlerdeki üniversitelerle iletişime geçerek afet sürecinde yaşanan sorunları ve yeniden yapılanmada dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirdiklerini anlattı.

Üniversitelerden vaka örnekleri üzerinden bilgi aldıklarını ve belirli aralıklarla toplantılar düzenlediklerini aktaran Gündüz, "Bundan sonraki süreçte üniversitelerimizle birlikte yaşadığımız tecrübelerden hareketle yeni kampüslerin oluşturulması esnasında ya da bu aşamada üniversitelerimizin yapılarının hem iklim dirençli hem çevre duyarlı yapılarla artık donatılması gerektiği kanaati var." dedi.

Yeni binalarda yenilenebilir enerji kullanılması ve iklim dirençli olması hedefleniyor

Gündüz, üniversite olarak bazı alanlarda yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sürecini kullandıklarını belirtti.

Üniversitede atıklardan sera kurduklarını da anlatan Gündüz, şöyle devam etti:

"Enerji verimli binalar artık oldukça önemli hale geldi. Düşük karbonlu yapıların oluşturulması günümüzde çok önemli. Bundan sonraki süreçte geleneksel bina ve yapı üretimi yerine çevre duyarlı, iklim dirençli binaların oluşturulması için bir fırsat olarak görüyoruz ve bu fırsatları da üniversitelerimizden edindiğimiz bilgilerle bir rapor haline dönüştürüp ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı planlıyoruz. Var olan enerji tüketimlerinin de izlenmesi ve dolayısıyla buna yönelik de enerji tüketiminin daha düşük tüketimli enerji araçların, mekanizmalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor."

Yağmur suyunun depolanması özellikle sulama ihtiyacına katkı sağlayacak

Üniversitelerin su ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için çeşitli öneriler geliştirdiklerini dile getiren Gündüz, yağmur suyunun toplanıp depolanmasının özellikle sulama ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kampüslerde yağmur suyunu hasat eden ve depolayan altyapıların kurulmasının önemine değinen Gündüz, bu suyun peyzaj ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabileceğini belirtti.

Binalarda ısı yalıtımına da önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"Yağmur suyunu hasat eden, depolayan, dolayısıyla sonrasında da üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanımına imkan veren bazı altyapıların kurulması gerekiyor. Özellikle peyzaj veya tarımsal amaçlı faaliyet gösteren birimlerde bu suyu kullanmak, sulama ve su sıkıntısının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Bunun dışında düşük karbonlu bazı hususlar var, bunlara dikkat etmek lazım. Isı yalıtımı daha uygun olan malzemelerden hareketle binaların yalıtımını sağlamak gerekiyor. Hem daha konforlu hem de yeşil bina anlayışına uygun yapıların oluşturulmasıyla üniversite kampüslerinin topluma rol model olmasını ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlanmasını önemsiyoruz."

Gündüz, tamamlandığında üniversitelerin yeniden yapılanma süreçlerinde yararlanabileceği bir başvuru kaynağı niteliği taşıyacak raporu diğer üniversitelerle de paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA