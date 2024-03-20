Deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Birkaç aylık uzatmaların yetersiz kalacağını her fırsatta belirttik. Bunu yetkililer de çok iyi biliyor. Her uzatma bitişinde yeniden bu meseleyi gündeme getirmeye ve bölgedeki esnafların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yerine gerçekten herkesin kendini güvende hissedeceği ve planlamasını yapabileceği 2 yıllık bir uzatma tercih edilebilirdi. Her gün siftah yapmakta dahi zorluk çeken insanlardan vergi ödemesini nasıl bekleyeceksiniz? Ticari hayatın eski işler haline döndüğünü iddia edebilir misiniz?" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğine dair yazılı açıklamaı yaptı. Depremin üzerinden geçen 14 ayı aşkın süreden bu yana deprem bölgesinde ticari hayatın henüz eski işler haline dönmediğini belirten Kara, deprem bölgelerinde ilan edilen mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi. Kara, şöyle konuştu:

"TİCARİ HAYATIN ESKİ İŞLER HALİNE DÖNDÜĞÜNÜ İDDİA EDEBİLİR MİSİNİZ?"

"Bilindiği üzere 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen 11 ilde ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla vergi ödemeleri ertelenmiş ve mücbir sebep hali ilan edilmişti. Önce mücbir sebep halinin 31 Temmuz 2023'te bitirilmesi kararlaştırılmış sonra depremin en çok zarar verdiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İslahiye ve Nurdağı'nda 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kararın sonrasında da mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar sözü geçen il ve ilçeler için tekrar uzatıldı. Bizim birincil talebimiz mücbir sebepten kaynaklanan vergi borçlarının 31 Aralık 2023'den itibaren en az 2 yıl ertelenmesiydi.

Birkaç aylık uzatmaların yetersiz kalacağını her fırsatta belirttik. Bunu yetkililer de çok iyi biliyor. Her uzatma bitişinde yeniden bu meseleyi gündeme getirmeye ve bölgedeki esnafların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yerine gerçekten herkesin kendini güvende hissedeceği ve planlamasını yapabileceği 2 yıllık bir uzatma tercih edilebilirdi. Her gün siftah yapmakta dahi zorluk çeken insanlardan vergi ödemesini nasıl bekleyeceksiniz? Ticari hayatın eski işler haline döndüğünü iddia edebilir misiniz?"

"DÜNDEN BUGÜNE HİÇBİR ŞEY NORMALE DÖNMÜYOR"

Yıkılan iş yerlerine yenilerinin yapılmasının uzun zaman alacağını aktaran Kara, "Bu ertelenen vergiler 30 Nisan'da kendini toparlayamamış esnafın önüne çıkarsa ticari hayata tamamen ket vurulur, yurttaşlarımız borçlar altında ezilir. 21 metrekarelik yerlerde ticari hayat sürdürülmeye çalışılıyor. İş yerlerini kaybedenlerin tekrar yeniden bir iş yerine ulaşması oldukça uzun zaman alacak. Dünden bugüne hiçbir şey normale dönmüyor. Daha barınma sorunu çözülememişken birkaç aylık periyotlarda ticari hayatın normale dönmesi mümkün değil" ifadesini kullandı.

"TEMİNAT ŞARTININ KALDIRILMASI GEREKİR"

23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan Van depreminde de mücbir sebep ilan edildiğini ve eksikliklerin yaşandığını hatırlatan Kara, "Van depremi sonrası 23 Ekim 2011 tarihinde ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sürmüştü. Şimdi yaşadığımız depremi 'asrın felaketi' diye tanımlarken birkaç aylık periyotlara insanları sıkıştırmak hakkaniyetli değildir. Daha önce de ilan edilen mücbir sebep durumunda da eksiklikler olduğunu dile getirmiştik. Vergi ve SGK borçlarının 24 aylık faizsiz taksitlendirilmesinde istenen teminat şartları yurttaşlarımızı mağdur ediyor. 50 bin TL ve üzeri borçlar için istenen bu şartı tüm depremzede esnafların karşılayabilmesi mümkün değil. Teminat şartının da kaldırılması gerekir. Sembolik ertelemeler depremin yıkıcı etkisini gideremez. Gerçek düzenlemelere ve vergiden arındırılmaya ihtiyacımız var" dedi.