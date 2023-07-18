Denizli Serinhisar Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Hakkında Soruşturma Başlıyor

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde belediyenin yaptığı GES projesinde kamu zararına neden oldukları için haklarında soruşturma açılan Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve 10 meclis üyesinin yargılanmasına başlanıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde belediyenin yaptığı GES projesinde kamu zararına neden oldukları için haklarında soruşturma açılan Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve 10 meclis üyesinin yargılanmasına başlanıyor.

Serinhisar Belediyesinin yaptığı Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle ilgili yapılan müfettiş incelemesinin ardından Haziran 2021'de İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Danıştay 1. Dairesinin şüpheliler hakkında verdiği soruşturma izninin ardından Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede Serinhisar Belediyesi ve devletin, projenin ihale ile yapılmaması ve döviz üzerinden borçlanması neticesinde farklı konularda maddi açıdan büyük zarara uğratıldığı, Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve Meclis Üyelerinin 257/1 sayılı yasaya dayanarak 'Görevi Kötüye Kullanma' suçuyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede 06 Eylül 2019 tarih ve 62 sayılı alınan meclis kararının birçok maddi ve hukuki hatalar içerdiği, kanunlara dayanılarak yüksek miktarlarda borçlanma yapıldığı, Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin kredi kullanılan bankaya ikinci bir borçlanma yapılarak Belediyenin altından kalkamayacağı borçlanmalara sebep olduğu ve bu sebeple Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin görevi kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi. Mahalli İdareler Derneği ile Serinhisar Belediyesi arasında 'Finansman temini ve Yap-Devret Modeliyle' sözleşme imzalanan projenin, kamuya yararlı derneklerle ortak hizmet projesi gerçekleştirebileceği ancak derneğin iktisadi işletmesinin 'tacir' sıfatı taşıması yani ticari esaslara göre faaliyet gösteren bir işletme olması sebebiyle bu durumun mümkün olmadığı yer aldı.

İddianamede projenin ihalesiz yapılmış olmasının birçok olumsuzluğu ve hukuksuzluğu da beraberinde getirdiği, bunların içinde yüklenici şirketin bu iş için yeterli olup olmadığı, 15 yıl sürecek şirket sorumluluğunun ortadan kalkması, yüklenici firmanın ödemesi gereken sigorta poliçe ücretinin belediye tarafından ödenmesi, 41 bin 300 TL'yi aşmaması gereken danışmanlık hizmetinin 17 bin 500 dolara yaptırılması, devletin vergi yönünden zarara uğratılması, rekabet ilkesinin önüne geçilerek işin daha uygun fiyatlı yapılmasının önüne geçilmesi ve saydamlık sağlanmaması gibi konular suçlamalar arasında yer aldı.

Belediyenin aylık zararı 300 bin lira

Öte yandan 2025 yılına kadar sürecek 54 taksitli ve ABD Doları üzerinden çekilen kredinin de belediyeyi büyük zarara uğrattığı iddianamede yer aldı. Sadece sözleşmenin yapıldığı tarih ile kredinin çekildiği tarih arasında geçen 10 aylık süreçte 900 bin TL'lik belediye zararı olduğu ifade edilirken, o zamandan bu yana geçen süreçte dolar kurunun artmasıyla ödemelerin de arttığı, bu sebeple iddianamenin hazırlandığı günkü kura göre Serinhisar Belediyesinin aylık 200 bin TL fazladan ödeme kapattığı belirtildi. Günümüzdeki rakamlarda yapılan değerlendirmede, bu rakamın aylık yaklaşık 300 bin TL'ye yükseldiği iddia edildi.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi kabul edilen davanın görülmesine, yarın Acıpayam Asliye Ceza Mahkemesinde başlanıyor. İlk duruşmada haklarında "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma açılan şüpheliler Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Ayhan T., İlhan D., Mehmet G., Nurgül K., Özer T., Ramazan E., Şevket K., Şükrü A., Üzeyir Ş. ve Yılmaz E.'nin savunma yapması bekleniyor. - DENİZLİ