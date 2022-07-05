Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisi'nde düzenli depolanan çöplerden aylık 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımla iklim değişikliğinin de önüne geçtiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi.

İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çöplerden açığa çıkan metan gazını doğaya bırakmayıp, bu gazdan elektrik enerjisi ürettiklerini ifade eden Zolan, "Doğa herhangi bir zararlı gaz ile buluşmuyor. Burada yenilenebilir ve çevreci enerji üretimi için büyük bir yatırım gerçekleştirildi. Denizli'miz her anlamda 'en çevreci şehir', 'en temiz şehir' diyebilme hakkına en üst seviyede sahip. Tabi bunlar görünen yatırımlar değil. Burası çöplerin depolandığı, çöp sızıntı sularının arıtıldığı, tıbbi atıkların bertaraf edildiği çok büyük bir katı atık bertaraf tesisidir. Çevre yatırımlarımız olmazsa olmazımızdır. Burada, çöplerin depolanmasından, çöp sızıntı sularının arıtılmasına, tıbbi atıkların çevreye zarar veremeyecek şekilde bertaraf edilmesinden, çöpten çıkan metan gazından elektrik enerji üretilmesine kadar hem doğamızı korumanın, hem de milli ekonomimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Burada üretilen elektrik aylık 15 bin hanemize yetecek seviyede. Elektrik enerjisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu çok çok önemli bir yatırımdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel