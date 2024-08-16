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Denizli'de Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı için Yürüyüş Düzenlendi

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Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl 851'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi yürüyüş düzenlendi. Çobanlar tarafından rengarenk boyanan koyunlar kangal köpekleri eşliğinde kortejde yer alırken, bulvarda ilginç görüntüler oluştu.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bu yıl 851'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ' Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' öncesi yürüyüş düzenlendi. Çobanlar tarafından rengarenk boyanan koyunlar kangal köpekleri eşliğinde kortejde yer alırken, bulvarda ilginç görüntüler oluştu.

Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 851'incisi bu yıl 24- 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik öncesi, Denizli'nin en kalabalık bulvarında kortej yürüyüşü yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüşe; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve organizasyon komitesi üyelerinin yanı sıra çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı.

Delikliçınar Meydanına kadar süren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar kentin simgesi olan Cam Denizli Horozu önünde davul- zurnayla zeybek oynadı. Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı, Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi günü Yörük Göçü yürüyüşüyle başlayacak ve 25 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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