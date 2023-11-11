Denizli'de silahla öldürülen iki gencin cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Denizli'de silahla öldürülen iki gencin 30 metrelik kuyuya atıldıktan sonra vahşice yakılamaya çalışıldığı cinayetin sanıkları olarak gösterilen 5 şüpheliden 1'inin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonrasında haber alınamadı. İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Mustafa A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise "kasten öldürme" suçuna iştirakten 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Bugün Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada sanıklar ifadelerini vermesinin ardından savcılık, bir önceki duruşmada serbest bırakılan Hakan Özmen ve Osman Çolak'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, suça karıştığı sabitlenen Hakan Özmen'in tutuklanmasına karar verdi.

"Yargılama çok güzel geçti"

Katil zanlıları ile birlikte hareket edenler arasında bulunan 2 şüpheliden birin tutuklanmasını sağladıklarını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu açıklayan Avukat Fersu Ege Kandemir, "Yargılama çok güzel geçti. İkinci celse yargılamaya girdik. Hakan Özmen ve Osman Çolak hakkında tutuklama talep ettik. Hasan Akköse'yi olay yerine çağıran, kumpas kuran ve tuzağa çeken kişi Hakan Özmen olduğu öğrendik. Başından itibaren bu olayın başında bulunan kişi bugün itibariyle tutuklandı. Şu anda tutuklu olmayan Osman Çolak'ın olayın çok fazla içinde olmadığı yönde algı var ama biz buna katılmıyoruz. Başından beri cesetleri taşıyan ve cinayetle işbirliği yapan kişi Osman Çolak'tır. Bu kadar cinayetle iç içe olan birinin tutuklanmaması akıllara durgunluk veriyor. Bizim için bu iki şahısın tutuklanması önemliydi ama en azından biri tutuklandı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ