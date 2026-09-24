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Denizkurdu-1'de Kalkan DİHA'nın tespit ettiği hedef Pirana KİDA ile vuruldu

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Denizkurdu-1'de Kalkan DİHA'nın tespit ettiği hedef Pirana KİDA ile vuruldu
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Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla Dalaman açıklarında düzenlendi. İlk kez kullanılan Kalkan DİHA'nın tespit ettiği suüstü hedefi, yine ilk kez tatbikatta kullanılan Pirana KİDA ile vuruldu.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(MUĞLA) - Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla açıklarında gerçekleştirildi. Faaliyette Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan Kalkan DİHA tarafından tespit edilen suüstü hedefi, ilk kez bir tatbikatta kullanılan Pirana KİDA ile vuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili atışlı olarak yapılan ve 20 Eylül'de başlayan Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla Dalaman açıklarında düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi. 25 Eylül'de sona erecek tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları kullanılan tatbikatta, 14 bin personel görev aldı.

Taktik Pençe harekatı ile başlayan tatbikat, SAT ve amfibi unsurların çıkarmasıyla devam etti. Fast rope harekatının ardından, envantere alınan ve Baykar tarafından üretilen Kalkan dikey insansız hava aracı (DİHA) ilk kez kullanıldı. Kalkan hedefi tespit etti. Hedef MKE tarafından üretilen ve ilk kez bir tatbikatta kullanılan Pirana kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) ile vuruldu.

Amfibi harekatı yapılan tatbikatta helikopterden güdümlü mermi atışları ve top atışları yapıldı. TB-2 SİHA'dan atış yapıldı. Fırkateyn, korvet ve hücumbottan suüstü atı?ı yapılan faaliyet kapsamında Aksungur SiHA'dan MAM-T atışı gerçekleştirildi. Tatbikat, faaliyete katılan unsurların tören geçişiyle sona erdi.

Tatbikat ile Deniz Kuvvetleri bağlısı Komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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