Deniz Kaşifi dümeni tekrar Marmara'ya kırdı

Türkiye İş Bankası tarafından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kullanımına sunulan insansız su altı planörü 'Deniz Kaşifi', Marmara ve Akdeniz'deki keşiflerinin ardından oksijen seviyelerinin en düşük noktalara gerilediği kritik dönemde Marmara'da suya indirildi. Yapılacak araştırma ile müsilajın riskleri Türkiye'de ilk defa kapsamlı bir biçimde haritalandırılacak.Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kullanımına sunulan "Deniz Kaşifi" adlı insansız su altı planörü, Marmara ve Akdeniz'deki araştırmalarının ardından oksijen seviyelerinin en aza indiği kritik dönemde rotasını tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi. Marmara'da yapılacak çalışma ile müsilaja yönelik riskler ilk defa detaylı bir şekilde araştırılacak ve kapsamlı bir veri seti ortaya konulacak.Akdeniz'de ölçümler gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel