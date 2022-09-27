Demirtaş'tan kendisine "Katil" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt gecikmedi

Cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün akşam saatlerinde Mersin'de düzenlenen terör saldırısını kınadı. Demirtaş'ın paylaşımına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Demirtaş için "Katil Demirtaş. İğrenç ve aşağılıksın" ifadelerini kullandı. Bu sözlere yanıt veren Demirtaş ise, "Hayrola kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin?" dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru şehit düştü. Saldırıya ilişkin paylaşımda bulunanlardan biri de cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu.

"SALDIRIYI KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

SOYLU "KATİL" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Demirtaş'ın mesajına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sözlerine "Katil Demirtaş" diye başlayan Bakan Soylu, "Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır..." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ DA YANIT VERDİ

Soylu'nun sözlerine ise Demirtaş'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Demirtaş, "Hayrola kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur." açıklamasında bulundu.