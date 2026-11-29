(ANKARA) - Sinema ve felsefe arasındaki ilişki 4-5 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek 9. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nda ele alınacak. Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem'in davetli yönetmen, Bernd Herzogenrath ve Touraj Daryaee'nin davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda, iki gün boyunca 14 akademik oturum gerçekleştirilecek.

Sinema ve Felsefe Derneği tarafından düzenlenen sempozyum, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara Kent Konseyi'nde yapılacak. Türkiye'den ve yurt dışından yönetmen, akademisyen, araştırmacı ve sinemaseverleri bir araya getirecek etkinlikte, sinemanın düşünsel, estetik ve toplumsal boyutları disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışılacak.

Sempozyumun davetli yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem, sinemanın estetik ve düşünsel boyutlarını kendi film üretimleri üzerinden değerlendirecek. Davetli konuşmacılar Prof. Dr. Bernd Herzogenrath ve Prof. Dr. Touraj Daryaee de akademik çalışmaları kapsamında sinema, medya, felsefe ve tarih alanlarındaki birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

İki gün sürecek 14 akademik oturumda sinemada zaman, bellek ve varoluş; etik, estetik ve öznel deneyim; yapay zeka ve algoritmik imgeler; posthümanizm ve beden politikaları; iktidar, şiddet, emek, sınıf ve mülksüzleşme konuları ele alınacak. Film felsefesi, videografik araştırma, sinematik estetik ve politik anlatılar da oturumların tartışma başlıkları arasında yer alacak.

Sempozyum kapsamında 4 Aralık'ta Georgia State Üniversitesi'nden Dr. Arzu Karaduman'ın yürüteceği "Çağdaş Küresel Sinemada Anasonisite Üzerine İnteraktif Atölye"de düzenlenecek.

Prof. Dr. Serdar Öztürk'ün başkanlığında ve Ece Yirmibeş'in koordinatörlüğünde düzenlenecek sempozyum ücretsiz olacak.

Etkinlik, Ankara Kent Konseyi'nin Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 18, Opera, Altındağ adresinde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA