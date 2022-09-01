'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu (Evcil) gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, 32 şüpheliden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil) da bulunan 17'si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefolu (Evcil) grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgütün kurucusunun Erol Eşrefoğlu (Evcil) olduğu ve yönetici konumundaki diğer şüpheliler Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir ile akrabalık bağları olduğu belirtildi.

Öte yandan Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak grubuna ait soruşturmaların ise devam ettiği öğrenildi.