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DEM Partisi Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü' düzenledi

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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü? adı altında yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü? adı altında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi İsmail Aytemiz Caddesi'ndeki bir otelde basın açıklaması yapıldı. Basın toplantısı sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından 'Özgürlük Yürüyüşü' yazılı önlükler giyen katılımcılar, slogan atıp, ıslık çalarak yürüyüşe geçti. İsmail Aytemiz, Faikbey ve Kazım Paşa caddelerinden geçen grup, saat 15.00'te esnaf ziyaretinde bulunacak.Yürüyüşün 15 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde son bulacağı belirtildi. (DHA)

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü? adı altında yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü? adı altında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi İsmail Aytemiz Caddesi'ndeki bir otelde basın açıklaması yapıldı. Basın toplantısı sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından 'Özgürlük Yürüyüşü' yazılı önlükler giyen katılımcılar, slogan atıp, ıslık çalarak yürüyüşe geçti. İsmail Aytemiz, Faikbey ve Kazım Paşa caddelerinden geçen grup, saat 15.00'te esnaf ziyaretinde bulunacak.Yürüyüşün 15 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde son bulacağı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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