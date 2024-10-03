Üye Girişi
Haberler

Dem Partili Çandar'dan Erdoğan'ın "İsrail" Açıklamasına Tepki: "Yeni Bir 'Beka Sorunu' Yaratma Çabası"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu’nda; "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir beka sorunu yaratma çabasında olduğunu belirterek “Buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara” dedi.

(ANKARA) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu'nda; "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir beka sorunu yaratma çabasında olduğunu belirterek "Buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışındaki "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer -açık söylüyorum- bizim vatan topraklarıdır" sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın sözlerinin "gayri ciddi ve hiçbir gerçekliğe denk düşmediği" değerlendirmesini yapan "Bir kere bu vadedilmiş toprakların sınırı yoktur. Türkiye topraklarının İsrail tehdidi altında bulunmasını savunmak yanlıştır çünkü İsrail devletinin kurucu ideolojisi siyonizmdir. Siyonizm tek bir anlam taşımaktadır ve bu da Filistin topraklarında bir Yahudi ulus devleti kurmaktır" dedi.

Kendisinin Filistin Kurtuluş Örgütü kimliği taşıyan tek milletvekili olduğunu vurgulayan Çandar, bu söylemin yeni bir 'beka sorunu' yaratma çabası olduğunu ifade ederek, "Beka sorunumuz varken milli birlik ve beraberliğimize kast etmekle suçlanmak an meselesi. Bu söylemler, siyonist İsrail'e hizmet etmekle suçlamaya kadar varabilir" dedi.

"Sınıfı geçemezlerdi"

Çandar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben iki yıl üniversitelerde Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarının nasıl oluştuğuna dair ders verdim. Öğrencilerim arasında bugün bu sıralarda oturan bazı milletvekilleri var. Eğer onlardan herhangi biri dün Cumhurbaşkanı'nın burada söylediklerini sınav kağıdına yazsalardı bugün burada olamazlardı çünkü sınıfı geçemezlerdi.

Öyle ki Cumhurbaşkanı İsrail'in vatan topraklarımıza göz diktiği iddiasının ardını şu sözleri yerleştirdi, okuyorum: 'İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu kurmak istediğini de çok net görüyoruz'. Buyurun yeniden beka sorunumuz konusuna ve buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara. Buna karşı çıktığınız anda ise etiket hazır olacak. Beka sorunumuz varken milli birlik ve beraberliğimize kastetmek siyonist İsrail'e hizmet etmek.'

Dem Partili Çandar'dan Erdoğan'ın
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Tbmm Genel Kurulu Cengiz Çandar Milletvekili Diyarbakır DEM Parti Orta Doğu Güvenlik Politika Güncel Lübnan İsrail

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?
title