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(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan kanser hastası Evin Zapsu'yu ziyaret etti. Zapsu'nun teşhis ve tedavisinde geç kalındığını belirten Bozan, "Evin Zapsu'nun cezaevinde tutulması, onu ölüme terk etmektir" diyerek derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan kanser hastası Evin Zapsu'yu ziyaret etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozan, şöyle konuştu:

"Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi'nde ağır hasta tutsak Evin Zapsu'yu ziyaret ettim. Bugüne kadar kanser hastalığının teşhisinde ve tedavisinde geç kalındı. Bundan sonra tek bir dakika dahi geç kalınmamalı! Evin Zapsu'nun cezaevinde tutulması, onu ölüme terk etmektir. Evin Zapsu derhal ama derhal tahliye edilip sağlıklı koşullarda tedavisi yürütülmelidir."

Kaynak: ANKA