DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu

DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
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DEM Parti, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na vereceği 4 milletvekilinin ismini belirledi. Buna göre kurulacak komisyonda DEM Parti adına Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek görev yapacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak süreç komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

Dem Parti, komisyon için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

KURTULMUŞ PARTİLERDEN İSİMLERİ İSTEMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını" açıklamış ve temmuz ayı sonuna kadar komisyonda yer almak isteyen siyasi partilerden görev yapacak milletvekillerinin isimlerini iletmelerini istemişti. Kurtulmuş ayrıca, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir" demişti.

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

MHP 4 VEKİLİ AÇIKLAMIŞTI

İYİ Parti, komisyona üye vermezken üye isimlerini belirleyen ilk siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBir SeS:

Allah’tan barış üçin şunlarla aynı masaya oturduk chp gibi ülkeyi bölmek için değil

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Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Komisyon baskani da Bahceli olsun

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBir SeS:

çok zor var size değil mi terör bitiyor diye

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yanıt3
Haber YorumlarıSelim K:

Bence hata yapıyor Demirtaş serbest kalmadan komisyonda bile olmasın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Teroristlerden terorsuz Turkiye Komisyonu ypailir mi?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

bunların kardeş lafları boştur daha yine işid için kürdleri bımbaladılar

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