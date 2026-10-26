DEM Parti Kadın Meclisi İstanbul'da 2027 bütçesini kadın emeği odağında tartıştı

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(İSTANBUL) - DEM Parti Kadın Meclisi tarafından İstanbul'da "Eşitliğin, Özgürlüğün ve Barışın Bütçesini İstiyoruz" sloganıyla düzenlenen çalıştayda Meclis'te görüşülecek 2027 yılı bütçesi; kadın emeği, yoksulluk, kamusal hizmetlere erişim, şiddetle mücadele ve barış başlıkları altında ele alındı.

Çalıştaya, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, akademisyenler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ile kadın ve feminist örgütlerin temsilcileri katıldı.

Çalıştay, "Bütçenin hazırlanması, vergi adaleti, kaynak dağılımı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme" başlıklı sunumla başladı.

KADIN EMEĞİ, YOKSULLUK VE KAMUSAL BAKIM

Çalıştayın ilk oturumu, "Kadın Emeği, Yoksulluk ve Kamusal Bakım" başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu'nun yaptığı oturumda kadın istihdamı, güvencesiz çalışma ve sosyal güvence, ücretsiz bakım emeği ve kamusal bakım hizmetleri ele alındı.

Kadın yoksulluğu, emeklilik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra barınma ve temel ihtiyaçlara erişim konularının da tartışıldığı oturuma sendikalar, emek örgütleri ve ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin temsilcileri katıldı.

EŞİT YURTTAŞLIK VE KAMUSAL HİZMETLERE ERİŞİM

Çalıştayın ikinci oturumunda "Eşit Yurttaşlık, Kesişimsellik ve Kamusal Hizmetlere Erişim" başlığı ele alındı. Oturumun moderatörlüğünü DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya yaptı.

Oturumda etnik kimlik, anadil ve inanç temelinde yaşanan eşitsizlikler tartışıldı. Engellilerin bağımsız yaşam hakkı ve erişilebilir kamu hizmetleri, LGBTİ+'ların ve göçmenlerin barınma, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi de oturumun gündeminde yer aldı. Merkezi ve yerel bütçelerde ayrımcılıkla mücadele ve katılımcılık konuları da değerlendirildi.

BEDEN POLİTİKALARI VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Üçüncü oturumda "Beden Politikaları ve Şiddet" başlığı altında beden politikaları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ+fobik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Oturumda ayrıca kadın sığınakları, danışma merkezleri ve destek hizmetleri, dijital şiddet ve adalete erişim başlıkları tartışıldı. Çerçeve sunumunu DEM Parti Milletvekili Özgül Saki'nin yaptığı oturumda, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek örgütlerinin temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.

"BARIŞIN BÜTÇESİ" OTURUMU

Çalıştayın dördüncü oturumu, "Barışın Bütçesi" başlığıyla gerçekleştirildi. Koordinasyon üyesi Fatma Koçyiğit'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, güvenlik merkezli bütçe tercihleri ve demokratik denetim konusu ele alındı. Barış sürecinde sosyal haklara ve kamu hizmetlerine kaynak ayrılması, bölgesel eşitsizlikler, yerinden edilme ve toplumsal onarım başlıkları da oturumda tartışıldı.

ORTAK BÜTÇE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştay, oturumlarda ortaya çıkan öncelikli bütçe taleplerinin ortaklaştırılması, sonuç metninin hazırlanması ve kapanış değerlendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA