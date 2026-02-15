Dem Parti İmralı Heyeti, Yarın Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Görüşecek

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, yarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti Basın Bürosu, İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvetili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol'un terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yarın İmralı Adası'na gideceğini açıkladı.

Bu hafta TBMM'de Komisyon ortak raporu yazımı için görüşmeler yoğunlaşacak

Öte yandan TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "ortak raporu" için yarın ve bu hafta yoğun çalışmalar yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibinde yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya'ya taslak raporu partilerinin yetkili kurullarında değerlendirmeleri amacıyla önceki hafta kişiye özel olarak iletmişti.

Yazım ekibinde yer alan koordinatörler, kişiye özel zarflarda paylaşılan ortak taslak raporu, partilerinin komisyonda görev alan üyeleriyle paylaşmak ve gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirmek amacıyla kendi gruplarında toplantılar yapacak. Ortak rapor yazım ekibi, daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Bu toplantının ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda temsil edilen ancak TBMM'de grubu bulunmayan, ortak rapor yazım ekibinde de yer almayan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş bu kapsamda Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na pazartesi günü ayrı ayrı görüşme yapmak üzere davette bulundu. Numan Kurtulmuş'un, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcileriyle görüşmesinde ortak raporu paylaşması ve görüşlerini alması bekleniyor.

Kaynak: ANKA