Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

DEM Parti Heyetinden İmralı Açıklaması: Öcalan ile Kapsamlı Görüşme Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmede, PKK elebaşının sağlık durumunun iyi olduğunu ve Kürt sorununa çözüm önerileri sunduğunu açıkladı. Öcalan, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm siyasi çevrelerin yapıcı katkılar sunmasının önemine dikkat çekti.

Dem Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından partiden açıklama yapıldı.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Öcalan'ın dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri sunduğu aktarıldı.

"Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"

Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
img

Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
img

Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
img

Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı
Çok büyük fark var! İşte ilk sonuçlar
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.