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DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

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DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle başlayan görüşme trafiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la devam etti. Sırrı Süreyya Önder, görüşme sonrasında Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu söyledi.

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, teröristbaşı Öcalan'ın mesajlarını iletmek amacıyla siyasi parti turlarına 2 Ocak'ta başlamıştı. Ziyaretlerde Abdullah Öcalan'ın mesajlarını paylaşan heyet, yeni sürece destek istedi.

Dem Parti heyetinin, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen partilerle görüşmeleri 7 Ocak'ta tamamlandı. Heyet, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. DEM Parti İmralı heyeti saat 13.13 sıralarında konvoy halinde cezaevine giriş yaptı.

"DEMİRTAŞ'IN SÜRECE DESTEĞİ TAM"

Görüşmenin ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Özellikle televizyonlarda bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. 40 yıldır süren bir şey, boyacı küpü değil. Uğrunda bir çabayla uğraşıyoruz. Arkadaşların bu anlamda süreçten şüphelenecek herhangi bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şey yok. Şu an çözersek 2 tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf müdahil olacak. İlk defa böyle geniş bir paydada buluştuk. Yarın Figen Hanım'ı da ziyaret ettikten sonra Ankara'da geniş bir açıklama yapacağız." dedi. Önder, görüşme sonrasında Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu söyledi.

PAZAR GÜNÜ FİGEN YÜKSEKDAĞ ZİYARET EDİLECEK

DEM Parti İmralı heyeti, 12 Ocak Pazar günü de Kandıra'da tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNur Saglamoglu Sarikaya:

Bunlardan ne koy olur ne kasaba adamlar Turkiye Cumhuriyeti dusmani….

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Haber YorumlarıAbdullah :

Bizzat selonun ağzından duymak isteriz en güvendiğimiz selo başkan

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Haber YorumlarıMGk:

Chp ve Dem'den bu ülkeye hayır gelmez ama inş. bu kez farklı olur

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Haber Yorumlarıazad:

Demirtaşın destek veren tarafta değil bizzat yürütücüsü olması gerekir. Yeri de hapis değil meclistir.

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Haber YorumlarıBörü 24:

Ya Seve Seve yada Artık siz bilirsiniz...

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Haber YorumlarıMusti Baba:

Yıllardır aynı hikayeler barışın kaybedeni olmaz diye diye onlarca vatan evladı şehit oldu. 2012 de başlayan çözüm süreci ve 2015 16 daki sur hendek olaylarında gördük.

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

AKPKK ve Hırsız ittifakını parmağında oynatıyorlar. Hele o MHP'nin oyları %1leri görmezse yazıklar olsun bu millete

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Haber Yorumlarıerkam ugurlu:

Güzel gelişmeler. Umarım iki tarafın radikal ve çıkarcı çevrelerine teslim olmayız.1000 yıl beraber yaşayan millet bir 1000 yıl daha yaşar. Huzur herkes için iyidir. Memleketimizin her yeri ayrı bir güzeldir.

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