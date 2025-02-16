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DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüştü

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DEM Parti İmralı heyeti KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, 1 saat 45 dakika süren görüşmede PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile olan görüşme hakkında bilgilendirme yapıldığı ve Barzani'nin görüşünün alındığı ifade edildi.

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından oluşan heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) temasları sürüyor.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Heyet bugün, KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Barzani'nin Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede heyet, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet temasları kapsamında yarın ise IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

İMRALI GÖRÜŞMESİ KONUŞULDU

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile olan görüşme hakkında bilgilendirilme yapıldığı ve Barzani'nin görüşünün alındığı ifade edildi.

BARZANİ'DEN BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Öte yandan Barzani'nin medya ofisinden yapılan açıklamada ise ziyarete ilişkin, DEM Partili heyetin Türkiye'deki siyasi durum ve barış süreci hakkındaki görüşlerini aktardığı belirtildi. Heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajına dair de bilgi verdiği ifade edildi. Görüşmeye dair bilgilendirmede Barzani'nin barış çözümünün, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurguladığı söylendi. Barzani'nin Türkiye'deki barış sürecine destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkıl:

İşin içine siyonist beslemesi barzani ler girdiyse zaten gerçekleşmesi imkansız süreç , gerçekleşirse de Türkiye aleyhine işleyecek demektir. Bu ve ailesi nesiller boyu İsrail in en büyük dostları oldular. Bizim satışmış DEM liler de bunlardan medet ummaya devam etsin bakalım.

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