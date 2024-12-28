Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
Narin Güran davasında karar bu akşam açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu davada mahkeme başkanından dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Dem Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine izin vermesinin ardından DEM Parti heyeti harekete geçmişti. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sabah saat 11.00 sularında İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin az önce sona erdiği öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİ AÇIKLAMASI

İmralı ziyaretine ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetimiz bugün İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür, görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır.

TUNCER BAKIRHAN: UMARIM YENİ YILDA YENİ BİR DÖNEM AÇAR

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı'daki ziyaretine ilişkin, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
img

Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
img

Makarnaya ödediği paraya isyan etti
img

Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
500

Yorumlar (40)

Haber YorumlarıMerxas:

er yada geç herkes Kürt iradesine boyun eğecek.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme282
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

selam olsun büyük başkan Öcalan..

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme261
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

biji serok Öcalan...

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme223
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbagıran adam:

Aziz şehitlerimiz ve aileleri çok üzgünüz. İçimiz kan ağlıyor.

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Çok yakında bu bebek katiline terörist dersek biz suçlu oluruz, yazın bir kenara

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

ak parti heyeti daha karpuz kesecekti dem heyetine

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Dağ fare doğuracak. Pervin ve Sırrı daha öncede bununla konuştu. Reis masayı devirdi. Sonuç eski tas eski hamam. Sadece laga luga.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

MHP ve AKP li kardeşlerimiz ne olcak serbest kalacakmı hav hav

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan:

Öyle şeyler yazmak istiyorum ki, ama hapise atarsınız biliyorum. Elbet bir gün çıkar karanlıklar aydınlığa

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Adamda ki tipe bak. Başka bir şeye gerek yok. Allah zaten mesajı vermiş..

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
Herkesin aklındaki "İlişki" senaryosunu böyle çürütmeye çalıştı
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.