Üye Girişi
Haberler

DEM Parti, görevden alınan belediye başkanları için nöbet eylemleri başlatacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine, partisinin kazandığı belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatacaklarını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine, partisinin kazandığı belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatacaklarını duyurdu.

Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve görevinden uzaklaştırılması üzerine, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Hakkari halkının kendilerini temsil edecek kişiyi seçtiğini ve önümüzdeki 5 yıl için onunla yol yürümek istediklerini sandıkta beyan ettiğini söyledi.

Halkın iradesinin seçimle tecelli ettiğini belirten Koçyiğit, "Tüm demokratik kamuoyunu, bu konuyla ilgili tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de demokratik protesto haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Koçyiğit, MYK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"Bu kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde demokrasiyi, halk iradesini ve belediyelerimizi savunmak için nöbet eylemleri başlatacağımızı duyurmak istiyorum. Herkesi bu nöbetlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bunun dışında bugün Türkiye'nin her tarafında demokratik tepkilerimizi ortaya koyacak eylem ve etkinlikler il, ilçe örgütlerimiz tarafından organize ediliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Gülüstan Kılıç Koçyiğit Mehmet Sıddık Akış DEM Parti Hakkari Politika Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title