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DEM Partili Sakık: Adalet Bakanı ile katledilen çocukların dosyasını ve barış sürecini görüştük

DEM Partili Sakık: Adalet Bakanı ile katledilen çocukların dosyasını ve barış sürecini görüştük
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmede Ağrı Diyadin'de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed'in dosyası başta olmak üzere faili meçhul davaları, barış ve çözüm sürecine yönelik hukuki adımları ve AİHM kararlarını ele aldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşmemizde, Ağrı Diyadin'de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed'in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Ağrı Diyadin'de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed'in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar, AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk.

Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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