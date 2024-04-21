DEB Partisi ve EFA Batı Trakya'da Ortak Etkinlik Düzenledi

Batı Trakya'daki Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi ile Avrupa Hür İttifakı (EFA) Gümülcine'de ortak bir etkinlik düzenledi.

Moderatörlüğünü Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürü Pervin Hayrullah'ın yaptığı "Herkes İçin Demokrasi: Avrupa Vatandaşları İnisiyatifi ile azınlık haklarının korunması" başlıklı etkinlik, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Parti olarak Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacaklarını belirten Asafoğlu, 2014 ve 2019 yılındaki AP seçimlerinde toplum olarak kenetlenerek iyi bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Haziran ayındaki seçimler için de Batı Trakya davasına gönül vermiş insanlarla yola çıktıklarını söyleyen Asafoğlu, Yunanistan'da seçim yasasına getirilen yüzde 3'lük ülke barajı uygulamasını aşamadıklarını ifade etti.

Asafoğlu, şöyle konuştu:

"Hem vatandaşlık hem de azınlık haklarından bizi mahkum bırakan Yunanistan'a karşı daha güçlü mücadele vermek için bireysel mücadeleden kurumsal mücadeleye geçme kararı alan kurucu başkanımız, liderimiz, rahmetli doktor Sadık Ahmet ve dava arkadaşlarının ne kadar haklı bir yol izlediklerini ve iş yaptıklarını bir kez daha görüyoruz."

DEB'in kurulma amacının Batı Trakya Türk azınlığının karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak olduğunu dile getiren Asafoğlu, partinin, EFA'ya üye olmakla mücadele alanını genişlettiğini ifade etti.

"EFA'nın bizim adımıza Avrupa Parlamentosunda soru sorup Yunanistan'ı köşeye sıkıştırma konusunda katkıları çok büyüktür." diyen Asafoğlu, EFA sayesinde Türk azınlığın maruz kaldığı haksızlıkları tüm Avrupa'ya duyurabildiklerini belirtti.

Asafoğlu, bugüne kadar mücadelelerini yasalar çerçevesinde demokratik yollarla sürdürdüklerini vurgulayarak, partinin 2014 ve 2019 AP seçimlerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine ve İskeçe'de birinci gelmesinin Yunanistan'a demokratik bir tepki olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Asafoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama Yunanistan siyaseten bunu doğru okuyamadı ve siyasi analizini maalesef doğru yapamadı ya da yapmak istemedi. Oysa kenetlenerek DEB partisine destek veren insanlar oylarıyla şunu haykırdılar; 'Biz buradayız. DEB'in sesine kulak ver. DEB benim partim ve davam. Onun sesi ve feryadı benim haykırışım. DEB'i muhatap al ve dinle. Beni dinlemiş ve anlamış olursun.' Bu ülkenin sadık vatandaşları olarak bizler bu zulmü hak etmiyoruz. Bizleri sosyolojik, ekonomik ve kültürel olarak daha fazla ezmek, asimile etmek için Yunanistan harcadığı enerjinin yarısını bizi anlamak için harcasaydı bugün ülkesini seven çok daha mutlu bir toplum olurduk. İşte şimdi zaman ayağa kalkıp bir başarı öyküsü daha yazma zamanıdır. Şimdi Yunanistan'a yeter diye haykırma zamanıdır."

DEB, 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde Rodop, Meriç ve İskeçe illerinde Türk seçmenlerin büyük bölümünü bünyesinde toplayarak yaklaşık 43 bin oyla birinci sırada yer almıştı.

26 Mayıs 2019'da da yerel seçimlerle birlikte gerçekleştirilen AP seçimlerinde DEB, Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmıştı.

Yasa gereği ülke genelinde yüzde 3'ün üzerinde oy alamayan partiler AP'ye milletvekili gönderemiyor. DEB de Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmasına rağmen ülke genelinde yüzde 3'ün altında oy aldığı için AP'ye milletvekili gönderememişti.

Asafoğlu, 2019'daki seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından "DEB'in Yunan siyasi sistemi içinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor." demişti.

Etkinlikte, EFA Başkanı Lorena Lopez, Avrupa Hür İttifakı 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri liste başı adayı Alman siyasetçi Maylis Rosberg ve DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koray Bağdatlı da konuşma yaptı.

Etkinliğe, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Yeni Sol Partisi milletvekili Özgür Ferhat, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda soydaş katıldı.