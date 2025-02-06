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Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi'nin Galası Gerçekleştirildi

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi'nin Galası Gerçekleştirildi
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Uğur Bayraktar'ın yönettiği 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, projeye büyük emek verdiklerini ve seyirciyi tatmin edecek bir film ortaya koyduklarını belirtti.

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu "Dayı" filminin devamı olan "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi"nin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, filme çok emek harcandığını belirterek, "Gerçekten abimin yıllarca üzerinde çalıştığı, titizlikle yürüttüğü, yengemin de destek olduğu bir senaryoyu hep birlikte, yapımcılarımızın da hiçbir şey kısmayarak desteklediği, oyuncuların pür dikkat ederek geldiği ve seyircilerin fazlasıyla tatmin olacağını düşündüğümüz bir sinema filmini tamamladık. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Uğur Bayraktar da "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk filmimde yönetmen olarak daha tecrübesizdim diyebilirim. Bunda biraz daha kontrollüydüm. Ama sonucu seyircinin takdirine bırakmak daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Zor sahneler de oldu"

Oyuncu Ergül Miray Şahin, çekimlerin keyifle geçtiğine işaret ederek, "İşini severek, özenle yapan bir yönetmenle çalıştık. Bu hepimize sirayet etti. Zor sahneler de oldu. Kendimi bir anda ormanda çıplak ayakla koşarken buldum. Ama keyifle ve inanarak yapınca hepsi çok sorunsuz akıyor." diye konuştu.

Oyuncu Yüksel Arıcı, filmin kendisi için heyecan verici olduğunu ve uzun zamandır tanıdığı Uğur ile Ufuk Bayraktar'la gurur duyduğunu söyledi.

"İki kardeş arasındaki uyum muhteşemdi"

Oyuncu Yıldıray Şahinler de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her iş, tiyatro oyunu, sinema eseri topu ısıran oyuncu ister. Biz de öyle oyuncularız. Ama bir de topu ısıran yönetmen olursa, o zaman takım şahlanır. Benim de filmde rolüm çok uzun değil ama beni etkileyen, içine çeken bir karakter oldu. Ama Uğur'un karakteri yönetmen olarak beni daha çok içine çekti. Onun o heyecanı, arzusu, işine bağlılığı gerçekten çok etkileyici."

Oyuncu, yazar ve komedyen Cem Özer ise Uğur Bayraktar'ın işini seven bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, "Uğur işini şehvetle, tutkuyla yapıyor. Filmde her şeyi o kadar detaylı düşünmüş ki bir şeyi değiştiremiyorsunuz. Ufuk da sanki kast ajansından gelmiş bir oyuncu tadında bütün ustalığını, o acemi hevesi ve disipliniyle gerçekleştirdi. İki kardeş arasındaki uyum da muhteşemdi. Sanırım güzel bir film ortaya çıktı. Gerisi seyirciye kaldı." görüşünü paylaştı.

Film hakkında

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin çekimleri, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Sadakat, mücadele ve cesaretle örülmüş bir kabadayının hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Reha Özcan, Recep Çavdar, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol yer alıyor.

Yapımını Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli yaptı.

Filmin müziklerine Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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