Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi'nin Gala Gecesi

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı "Dayı" filminin devamı olan "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi"nin galası, Next Level AVM'de gerçekleştirildi.

Galada AA muhabirine açıklamalarda bulunan filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, "Yolu bahtı açık olsun çok güzel bir film oldu. Yeni vizyona girdi. Dünden bugüne garip bir şekilde 'Sinemalar durgun, niye böyle gidiyor?' derken, dün akşam ve bugün galiba kulaktan kulağa seyircinin de takdirini kazandı. Bu çok mutluluk verici birşey ve artarak izleniyor." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları filmin çok iyi olduğunu ve kendi beklentilerini karşıladıklarını dile getiren Bayraktar, seyircinin de filmi seveceğini umduklarını söyledi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Uğur Bayraktar da "Bizim içimize sinen iyi bir kadroyla çektiğimiz, senaryosunu uzun süre çalıştığımız güzel bir filmdi. Güzel bir senaryoydu ve hayalimdekini gerçekleştiricek oyuncularla, hayalimdeki şekilde beyaz perdeye yansıttığımızı düşünüyorum. Takdir seyircinin, seyircide de karşılığını buldu." dedi.

Seyircilerden kendilerine "Dayı 3 nerede, Dayı 3'ü bekliyoruz" yorumları gelmeye başladığını ifade eden Bayraktar, sonraki yapımlarda daha iyisini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Filmin oyuncularından Yüksel Arıcı ise "Filmimiz çok güzel oldu. Oyuncuların hepsi ayrı ayrı çok güzel oynamışlar. Ufuk, zaten başrolde, o çok iyi oynamış. Genel olarak filmi izleyenler filmi sevdiğini söylüyor. Bu da bizi mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde sinema sektörünün internete yönelmesine ilişkin Arıcı, "Biz, zoru başarmış olduk. En azından tekrar insanlar sinemaya gelmeye başladı. Bu bizim için çok önemliydi, artık sinema ölümsüz olduğu için insanlar sinemaya gelsinler istiyoruz." diye konuştu.

Filmin ortak yapımcılarından Cemalettin Kömürcü de sinema sektörü hakkında görüşlerini dile getirerek, "Sinemanın genel gidişatının farkındayız. Şu anda sinema sektöründe iş yapmak cesaret verici bir iş, ama hikayemize, oyunculuğumuza, ekibimize ve bu alanda tecrübemize güveniyoruz. İnşallah, bu tecrübemizle güzel bir film yaptık ve izleyicide güzel bir karşılık bulacaktır." dedi.

Film hakkında

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin çekimleri, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Sadakat, mücadele ve cesaretle örülmüş bir kabadayının hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Reha Özcan, Recep Çavdar, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol yer alıyor.

Yapımını Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli yaptı.

Filmin müziklerine Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan imza attı.