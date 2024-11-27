Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye Çağrı: 'Erbil'e, Musul'a, Kerkük'e Gidin'

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine "Ben herkesi rahat ettirme durumunda değilim" yanıtını verdi. Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısına ilişkin "Cesur bir çıkış yaptınız. Ne olur cesaretinizi sürdürün, yüzleşmekten korkmayın. Birbirimizi seviyeli şekilde eleştirelim, gelecek nesillerin önünü yüzleşerek açalım" diyen Davutoğlu, "Erbil'e, Musul'a oradan da Kerkük'e gidin" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu. Gündemine Orta Doğu'da yaşanan olayları alan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dün gece Lübnan'da ateşkes ilan edildi. Bu bizi rehavete sürükler mi? Hayır. Bu batı diplomasisi denilen ve rasyonel görünümlü son derece barbar olayların yaşandığı olayda önce okşanır sonra tokat vurulur. Önce ateşkes yapılır sonra bir bakarsınız elinizdeki de gitmiş. Bunu az yaşamadık biz. Oslo süreci dediler nereye geldiğini gördük. Yakında Gazze'de de ateşkes olacak. Netanyahu bu ateşkes üzerine ne dedi biliyor musunuz? 'Bu ateşkes bundan sonra İran tehdidine odaklanacağımızın işaretidir". Diyor ki 'Burada bir ateşkes yapacağım önce bir palyatif, pansuman yapacağım büyük darbeyi İran'.. İran'da nereyi vuracaklar? Önümüzdeki günler İran'ın, Irak'ta etkili olduğu bazı gruplar üzerine Lübnan benzeri saldırılar olursa kimse şaşırmasın. Irak'ta mevzilenmiş İran yanlısı Haşdi Şabi başta olmak üzere gruplara dönük bir askeri operasyon önümüze gelebilir. İran'a dönük doğrudan saldırı da gelebilir. Önce havayı yumuşatacaklar sonra aynı hızda gelecekler. Ortadoğu'yu bir kez daha bölmek istiyorlar.

5'inci Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşma sebebiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı eleştirilere yanıt veren Davutoğlu,konuşmasında şu noktalara değindi:

"Ben herkesi rahat ettirme durumunda değilim"

"Sayın Bahçeli bana dönük eleştiride bulundu. Dün kendisinin çizdiği resim ile benim Duhok'ta çizdiğim resim hemen hemen aynı. Ama Sayın Bahçeli onlara bakmıyor. "Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen 5. Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşma bizi son derece rahatsız etmiştir' doğru ben herkesi rahat ettirme durumunda değilim. Sayın Bahçeli çok cesur bir çıkış yaptınız ve ben size takdir ifade ettim. Ne olur cesaretinizi sürdürün, yüzleşmekten korkmayın. İdari maslahat yapan sözler bizi kurtarmaz. Birbirimizi seviyeli şekilde eleştirelim, gelecek nesillerin önünü yüzleşerek açalım.

Bahçeli'ye Irak'a giderek bölgedeki Kürt'lerle ve Türkmen'lerle bir araya gelmesini öneren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bahçeli'ye çağrımdır, Erbil'e, Musul'a oradan da Kerkük'e gidin"

"Sayın Bahçeli şimdi bölgede yeni bir dizayn çalışması var ve herkesin gözü Kürtlerin üzerinde. Çünkü bu bölgeyi karıştırmak isteyen emperyalistler 4 bölgeye yayılan Kürt nüfusu tahrik ederek o ülkelerde iç karışıklık çıkartmak istiyorlar. Ben de sizin bunu gördüğünüzü düşünerek bunları yaptığınıza hükmetmiştim. Doğru bir yaklaşımdı, tam zamanında. Peki Irak Kürtlerine ne diyeceğiz biz? Irak Anayasası 'Irak Bölgesel Kürt Yönetimi' diyor Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösteriyorsanız Irak Anayasası ne diyorsa onu söyleyeceksiniz. Neden herkesi düşman görerek karşımızda bir cephe oluşturalım? Siyaseten çok ihtilaf ettik ama söylediği her sözü ciddiye alın ve yaptığı cesur çıkışı doğru değerlendirin. Bahçeli'ye çağrımdır, Erbil'e, Musul'a oradan da Kerkük'e gidin. Hep beraber gidelim. Erbil'e gidin sizi çok iyi karşılayacaklarına eminim, Kürtlerle, Türkmenlerle konuşun. Oradan dünyaya biz Kürtler ve Türkler gelecek asrı bu bölgede birlikte inşa edeceğiz diye ses verin, Türkiye'de Kürtler sevinsin Suriye'dekiler de Irak'takiler de."