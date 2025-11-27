Darende'de Deprem ve Sosyal Konutların Teslimi Devam Ediyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutların hak sahiplerine teslimi devam ediyor.

Hacı Derviş Mahallesi'nde inşa edilen 267 sosyal, 72 deprem konutunun teslim işlemleri 5 Aralık'ta sona erecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi yıkılan hak sahiplerinden Mehmet Evrensel, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Evrensel, "Bugün yeni evimizi gezdik, çok güzel olmuş. Anahtarımızı aldık, eksiklerimiz tamamlandığında inşallah yerleşip huzurla oturacağız." dedi.

Ahmet Şahin ise "Devletimizden Allah razı olsun, kış gelmeden konutlarımızı yetiştirdiler. Evler çok güzel, doğal gazı, suyu, elektriği her şeyi hazır. Depreme karşı da en güvenli şekilde inşa edilmiş. Devletimize ve aziz milletimize minnettarız." ifadelerini kullandı.